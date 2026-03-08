В Омске будет музеефицировано здание летних арестантских палат, где лечился Достоевский

За основу реконструкции взят найденный в архивах подробный чертеж здания.

эскиз Омский музей просвещения

В 2026 году в России будут праздновать 205-летие со дня рождения классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского, и Омск готовит сенсацию для мира, увлеченного творчеством писателя.

Подробно рассказал о новом объекте директор Омского музея просвещения Игорь Скандаков порталу ТАСС.

Летние палаты военного госпиталя 1823 года постройки, в нем идеально сохранились все подлинные элементы.

– Мы хотим воссоздать его архитектурный облик времен Достоевского, – отметил Скандаков.

Подробный чертеж здания в стиле ампир был найден в архивах, задача реставраторов – максимально сохранить историческую достоверность. После восстановления объект будет музеефицирован.

Палаты представляли собой два одноэтажных здания под двухскатной крышей с опорными деревянными колоннами, семь из которых сохранились.