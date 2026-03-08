Омск-Информ
·Общество

Без воды и электричества: в Омске две недели адаптивная школа-интернат не работает

В школе обучаются 166 детей, имеющих нарушения зрения.

Из-за февральских морозов в адаптивной школе-интернате № 14 в городе Омске произошло ЧП – в отопительной системе лопнула труба. Произошло это еще 21 февраля.

Как пишет портал НГС55, затопило первые 2 этажа, а также электрощитовую. Здание осталось без воды и электричества.

С 24 февраля детей вынужденно перевели на дистант, для ребят с ограниченными возможностями школа – это и учеба, и тренировки, и творческие занятия. Также это один из способов социализации и адаптации.

