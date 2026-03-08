В Омске будут формировать студотряды для Северного морского пути

Студотрядовцам удалось договориться о конструктивном сотрудничестве с руководством Росморречфлота.

Более 22 тысяч человек трудятся в студенческих отрядах, они подготовлены по пяти десяткам профессий. 65 % рабочих мест – на счету железной дороги, на втором месте – Росавтодор. Осваиваются объекты Росавиации. Сейчас у РСО появилась новая возможность – сотрудничество с Росморречфлотом. Об этом рассказал зампред наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

– Первыми станут курсанты профильных образовательных организаций, которые будут работать на речном флоте. А следом начнем формировать отряды из непрофильных студентов. Отрасль заинтересована в самой широкой номенклатуре профессий – как береговых и сервисных служб, так и плавсостава, – сообщил Потейко.

В Росморречфлоте решили, что первыми примут студотрядовцев в Ленском и Обь-Иртышском бассейнах. В феврале на базе Омского речного пароходства мы встретились со всеми заинтересованными сторонами.

– Мы в Якутске и Омске запускаем первые проекты по профессиональному обучению студентов для нужд отрасли, – отметил Потейко.

Реализацию проекта планируют провести в рамках концепции «Иртыш – река дружбы».