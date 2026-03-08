В Омске дорожают куриные яйца

Оперативная информация о ценах в Омской области опубликована на портале федерального портала.

Stable Diffusion

В Омской области зафиксировано повышение стоимости на яйцо куриное. Об этом пишет портал «Аймониторинг». Цена куриных яиц за неделю с 24 февраля по 2 марта стала выше.

– Средняя стоимость десятка яиц в регионе достигла отметки в 96,51 рубля, – сообщается на портале.

Отмечается, что с начала года именно яйца вошли в перечень лидеров подорожания. С января этот продукт стал дороже на 14,6 %, или на 12,27 рубля за десяток. В топ вошли белокочанная капуста (на 24,1 % ) и морковь (на 19,8 %).

Цены в Омской области становятся и ниже. Подешевели рис шлифованный, масло сливочное, колбаса, молоко, сметана и подсолнечное масло.