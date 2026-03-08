Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске в машину скорой помощи врезался легковой автомобиль

ДТП со спецмашинами в городе стали происходить все чаще.

В Омске в автомобиль скорой помощи врезалась легковушка. Авария случилась на пересечении улиц Новокирпичная и Машиностроительная.

– Данных о пострадавших, как и других подробностей, пока нет, – сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск».

Добавим, что аварий со спецмашинами в Омске фиксируют все больше. Одна из них произошла на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого – там столкнулись легковой автомобиль и «газель» скорой медицинской помощи. Неотложка следовала из Кормиловского района и везла ребенка в ГКБ № 1.

·Происшествия

В Омске в машину скорой помощи врезался легковой автомобиль

ДТП со спецмашинами в городе стали происходить все чаще.

В Омске в автомобиль скорой помощи врезалась легковушка. Авария случилась на пересечении улиц Новокирпичная и Машиностроительная.

– Данных о пострадавших, как и других подробностей, пока нет, – сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск».

Добавим, что аварий со спецмашинами в Омске фиксируют все больше. Одна из них произошла на пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого – там столкнулись легковой автомобиль и «газель» скорой медицинской помощи. Неотложка следовала из Кормиловского района и везла ребенка в ГКБ № 1.