Омички устроили жестокую драку накануне 8 Марта

Очевидцы сообщают, что поводом для битвы стала сигарета.

Свидетелями драки нетрезвых представительниц прекрасного пола стали пассажиры автобуса № 14 вчера вечером. Очевидцы сообщили, что причиной жесткой потасовки стали две подруги, которые не поделили сигарету.

Начало конфликта напугало омичей громкими криками, затем одна из дам напала на свою спутницу.

– Нападавшая девушка была со своей мамой, ее мама испугалась и отказалась выходить с ней на одной остановке, – сообщили в телеграм-канале «Новости Омска».

Пассажиры наблюдали за дракой до тех пор, пока женщины не покинули автобус.

1227
