Стало известно, когда в Омской области начнет таять снег

Росгидрометцентр предупредил омичей о повышенном уровне половодья

Freepik.com

Несколько регионов РФ, в том числе в Омской области, ждут очень мощное весеннее половодье, предупредили в МЧС и Росгидромете.

– В соответствии с предварительным прогнозом Росгидромета снегозапасы обуславливают риски высоких уровней воды в период весеннего половодья, – сказал заместитель министра МЧС России Вячеслав Бутко.

Уровень весеннего половодья будет выше нормы – из-за значительного снежного покрова, следует из данных Росгидромета, которые приводят «Известия».

Точную дату снеготаяния в данный момент назвать нельзя, как рассказала начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко, на территории Омской области снег начинает таять от 15 до 23 марта. В городе Омске начало снеготаяния, по многолетним данным, начинается 18 марта.

– Самая ранняя дата начала снеготаяния в Омске отмечалась 26 февраля в 2017 году, самая поздняя – 31 марта 1996 года. В последние годы начало снеготаяния по области наблюдается в более ранние сроки. В прошлом году снег начал таять в период с 13 по 18 марта, это было от трех до восьми дней раньше обычных сроков, – отметила Криворучко.

Разрушение снежного покрова в Омске, по многолетним данным, ожидается 6 апреля. По области – с 1 по 15 апреля. Средняя дата полного схода снежного покрова также называется в Обь-Иртышском УГМС: в Омске это 15 апреля, по области с 7-го по 22 апреля.

В прошлом году разрушение снежного покрова отмечалось 27 марта, раньше многолетних сроков наблюдения на 10 дней. Полностью снег сошел 4 апреля, на две недели раньше средних многолетних дат.