Омичи стали покупать вдвое чаще лекарства

Популярными в домашней аптечке становятся медицинские гаджеты.

Фото: Оксана Кудрявцева

Ресурс Retail.ru сообщает, что в осенне-зимнем сезоне 2025/2026 года россияне стали чаще выбирать медикаменты, а не витамины и БАДы. Со ссылкой на аналитиков «Мегамаркета» ретейлеры изучили, как россияне формируют домашнюю аптечку и какие товары выбирают для подготовки к сезону ОРВИ.

– Март традиционно сопровождается ростом числа простудных заболеваний, – пояснил Retail.ru.

В 2026 году изменились предпочтения: в прошлом году многие начинали с профилактики, то есть покупали витамины. Зато зимой в период пика заболеваемости переходили к лекарственным препаратам. В этом сезоне поведение изменилось. Доля продаж медикаментов увеличилась почти вдвое относительно других аптечных категорий.

– Это может быть связано с общим трендом на осознанный подход к заботе о здоровье, основанный не на следовании трендам, а на рекомендациях врачей, – отметили эксперты.

В категории «Витамины и БАДы» чаще всего покупали омега-3, магний и витамин D. Лидерами по продажам среди медприборов стали ингаляторы, аппараты магнитотерапии и тонометры.

Между прочим, в аптечку стали покупать гаджеты, связанные с уходом за дыхательной системой и микроклиматом в доме, а именно: ингаляторы, небулайзеры, увлажнители и очистители воздуха.