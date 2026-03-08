Зима в Омской области не сдается без боя

Но на 8 Марта весна преподнесет омичам сюрприз.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 8 марта, в Международный женский день температура воздуха в Омской области будет днем -4…+1°, по северо-западу -4…-9°.

Как и обещали синоптики, серия атлантических циклонов существенно повлияет на погоду и будут способствовать ухудшению погодных условий. Ожидается мокрый снег, ухудшение видимости, метель и гололедные явления.

Временами ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с. С осторожностью нужно выезжать на дорогу, снежные заносы и гололедица затруднят всякое передвижение, по загородным трассам так в большей степени.

Позже произойдет перестройка процесса и похолодает. Впрочем, такая погода характерна для переходного периода, когда зима постепенно уступает место весне.