На кону 5 000 000 рублей: омский хор Bel Canto едет в Москву на финал телешоу

Однако цель коллектива под руководством Татьяны Капустиной – завоевать сердца новых слушателей и в перспективе сделать Омск столицей хорового искусства.

Накануне стало известно о выходе в финал омского молодежного камерного хора Bel Canto под руководством Татьяны Капустиной на телешоу канала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе! Хором!»-2026. Борьба за основной приз – 5 миллионов рублей – впереди. Татьяна Капустина в интервью РИА «Омск-информ» рассказала об атмосфере на проекте. А также объяснила, почему Гран-при – не главная цель коллектива.

Tramplim.media

– Татьяна Вячеславна, присоединяемся к поздравлениям! Выступление вашего коллектива, которое 6 марта прозвучало на всю страну, было безупречным и справедливо заслужило наивысшие оценки. А что дальше?

– Пока это был промежуточный победный шаг. Мы вновь выезжаем в Москву для участия в финале проекта. Для нас главное – хорошо спеть.

– Хорошо спеть и выиграть Гран-при?

– Наше участие в проекте – не ради приза. В первую очередь нам хочется завоевывать сердца слушателей, а также развивать молодежное хоровое движение в Сибири. Открою секрет, сейчас идут ремонтные работы в помещении, пока маленького, первого экспериментального Центра хорового искусства в Омске и в стране.

– А где и когда ждать открытия?

– Небольшое здание присмотрели недалеко от СКК имени Блинова. Должно получиться очень красиво, помещение решается в интереснейшей концепции. С залами для хорового пения, студией звукозаписи. Предполагается, что в нашем Центре можно будет слушать музыку разных направлений: народную, этническую, хоровую, академическую. Найдется место и для бардовской песни.

vk.com/hause2000

Обо всех подробностях рассказывать рано. Надеемся успеть открыться в 2026 году, пока Омск имеет статус культурной столицы, что символично.

– Вас раньше звали участвовать в телешоу на канале «Россия 1»?

– Да, нас приглашают уже не первый год. Но считаю, что мы только к этому году по-настоящему готовы. На нашем, третьем дне шоу было большое количество молодежи, и это здорово, что подобрались любительские коллективы. Тогда как в первом и втором выпусках преобладали профессиональные коллективы.

Отрадно слышать: «Мы физики, математики, мы – любители, после работы заходим и поем». В этом суть!

Прекрасно, когда есть возможность слушать уникальные элитарные хоровые коллективы, учиться у них. Но в России история хорового движения начинается не от элит, а от совместного пения в любой точке – будь то село или город. Вот от этого – полный восторг!

– Что для вас было самым сложным на проекте?

– Организаторы выбрали из нашего репертуара произведение современного американского композитора Eric Whitacre – Lux Aurumque («Свет золота»). Получается такая собранная «импрессионистическая картина», где очень сложные созвучия. Была уверенность, что споем чисто, но вот поймут ли нас, до конца было неясно. И мы рады, что нас услышали, смогли проникнуться.

Наверное, могло бы быть иначе, ведь среди экспертов есть и народники, и эстрадники, и рэперы. Но, к счастью, некоторые из них если что-то и не поняли, то почувствовали. Говорили: «Мы не понимаем, как это, что это. Но так получается, что хочется рыдать». Потому что влияние музыки на психику есть, а понимания, как оно происходит, – нет.

– А какая атмосфера была «за кадром»?

– Великолепная, и во многом благодаря Николаю Баскову. Он прекрасный ведущий, изумительно шутит, умеет разрядить обстановку. Большая умница, талантливый музыкант, который вовремя подскажет, поддержит, потрясающей теплоты человек. Наш коллектив стал его фанатом!

Мы все получили очень интересный опыт, наши ребята точно запомнят эти яркие моменты навсегда.

– Сколько человек было на сцене, весь ваш коллектив?

– Нас было 40 человек, и это не весь коллектив, к сожалению. Не потому, что кто-то не захотел участвовать. Нас ограничили периметром сцены. Поэтому решили брать не количеством, а качеством.

– Приглашающая сторона берет на себя какие-то расходы?

– Нет, все расходы на себя взяла Группа компаний «Трамплин». И мы очень благодарны Святославу Николаевичу Капустину и Павлу Николаевичу Капустину. Это лидеры, которые не просто помогают нашему коллективу, они способствуют развитию широкого массового хорового искусства. Наша победа – это и их победа! Мы очень благодарны за то, что в нас верят и нам помогают.

– А вы уже знаете, какое произведение будете исполнять в финале?

– Надеемся, что произведение, которое прозвучит в финале, понравится и слушателям, и телезрителям, и жюри. Главное для нас – достойно представить наш регион. Очень здорово, что, привлекая интерес к проекту, мы поддерживаем статус Омска в качестве культурной столицы России.

– Спасибо, будем за вас болеть!