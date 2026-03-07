Экс-мэр поделилась историей тяжелого спасения омича из плена

Военнослужащий почти год считался пропавшим без вести.

После очередного обмена пленными, состоявшегося 5 марта, омский военнослужащий наконец вернулся домой. Его возвращение стало возможным благодаря усилиям депутата Госдумы Оксаны Фадиной и уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

Весной прошлого года к депутату обратилась жительница Кировского округа: ее муж пропал еще в августе 2024 года и считался без вести пропавшим.

– За это время сначала провели большую работу при поддержке военной полиции по выяснению его местонахождения. Далее собирали факты и обеспечивали процесс смены статуса на «пленный», а затем уже началась организация включения нашего земляка в список обмена военнопленными с украинской стороной, – поделилась экс-мэр.

По словам Оксаны Фадиной, во время обмена с ней была на связи Москалькова, которая сообщила, что среди военнослужащих, направляющихся домой, есть тот самый омский боец. Депутат заранее оповестила семью омского военнослужащего о том, что муж и отец вскоре вернется домой.

С начала года это уже второй масштабный обмен – первый прошел месяц назад, 5 февраля.