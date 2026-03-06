Шелест сообщил о ходе капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ

Работы ведутся по президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте трудится более 130 специалистов в две смены.

Фото: Сергей Сапоцкий

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что после перезапуска движения по одной из сторон подрядчик продолжает капитальный ремонт второй половины моста имени 60-летия ВЛКСМ. Работы ведутся в соответствии с президентским национальным проектом «Инфраструктура для жизни».

Строители уже демонтировали опоры освещения, перильные и тротуарные ограждения, плиты старого тротуара, а также один из четырех деформационных швов.

В настоящее время ведется разбор деформационного шва на восьмой опоре, снятие старого дорожного покрытия, зачистка и ремонт ортотропной плиты. Параллельно выполняется устройство ливневой канализации.

Работы идут и под мостом. Там специалисты монтируют судовую сигнализацию и смотровые ходы, очищают металлические конструкции и бетонные поверхности опор для последующего ремонта.

Кроме того, строители готовятся к замене опорных частей на третьей и шестой опорах. Для этого мост вновь поднимут на специальные домкраты и временно установят на вспомогательные конструкции.

Фото: Сергей Сапоцкий

С наступлением тёплой погоды подрядчик сможет приступить к подготовке проезжей части моста к дорожным работам. В том числе начать гидроизоляцию конструкций для их защиты от воздействия окружающей среды.

– Затем устроим два слоя асфальтобетона общей толщиной 11 сантиметров, – отметил первый заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков. – Сверху – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который обладает высоким сопротивлением к деформациям и применяется на дорогах с высоким трафиком.

По словам мэра, ход работ находится под постоянным контролем. Вместе с подрядной организацией на объект ежедневно выходят специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ», подведомственного Минтрансу России. Также ремонт контролируют представители партии «Единая Россия».