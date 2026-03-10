Тихий враг печени: омский врач рассказала об особенностях гепатита C

Врач Областного центра общественного здоровья Марина Дворак – о путях заражения, симптомах, лечении и профилактике опасного заболевания.

Freepik.com

Гепатит C – это вирусное заболевание, поражающее печень. Его называют «тихим врагом», потому что болезнь может годами протекать без ярких симптомов, постепенно разрушая клетки печени. Человек может чувствовать себя хорошо и даже не подозревать о наличии инфекции.

О том, как происходит заражение гепатитом С, симптомах, лечении и профилактике этого опасного заболевания рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Дворак.

Областной центр общественного здоровья

Опасен ли гепатит С?

Да. Если поздно обнаружить и не лечить, может привести к:

циррозу (тяжелое повреждение печени);

раку печени.

Чем отличается гепатит С от гепатита В?

Оба заболевания поражают печень, но вызываются разными вирусами и отличаются по профилактике и лечению. А еще от гепатита В есть вакцина, а от гепатита С нет!

Как происходит заражение?

Вирус гепатита C в основном передается через кровь.

Freepik.com

Основные пути заражения:

использование нестерильных шприцев и игл;

татуировки, пирсинг, маникюр при нарушении санитарных норм;

использование чужих бритв и зубных щеток;

незащищенные половые контакты (риск ниже, но возможен);

передача от матери к ребенку во время беременности или родов.

Важно помнить: вирус не передается через объятия, рукопожатия, общую посуду, кашель или чихание.

Симптомы: на что обратить внимание?

На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать. Иногда появляются:

повышенная утомляемость;

тошнота

снижение аппетита;

дискомфорт в правом подреберье;

пожелтение кожи и глаз (при развитии осложнений).

Часто заболевание выявляется случайно при анализе крови. Нужно сдать анализ крови на антитела к HCV.

Можно ли вылечить гепатит C?

Да. Сегодня существуют современные противовирусные препараты, которые позволяют полностью избавиться от вируса в большинстве случаев. Главное – вовремя обратиться к врачу и пройти обследование.

Freepik.com

Как защититься от гепатита C?

Поскольку вакцины против гепатита C пока нет, основа защиты – это осторожность и ответственность:

пользоваться только стерильными инструментами при медицинских и косметических процедурах;

не использовать чужие предметы личной гигиены;

исключить употребление наркотических веществ;

использовать презерватив при случайных половых контактах.

Достаточно один раз сдать анализ крови на гепатит С. Если есть повышенный риск заражения – 1 раз в год.

Freepik.com

Здоровый образ жизни – поддержка здоровья печени!

Не употребляйте алкоголь (алкоголь усиливает повреждение печени);

сбалансированно питайтесь (овощи и фрукты – 400-450 гр. ежедневно, нежирное мясо, рыба, цельнозерновые продукты);

регулярно занимайтесь физической активностью (в среднем не менее 60 минут в день, главное регулярно);

контролируйте вес;

лекарственные препараты принимать с осторожностью – только по назначению врача!

Freepik.com

Важно знать!

Гепатит C – серьезное, но излечимое заболевание. Регулярные медицинские обследования, диспансеризация, ответственное, внимательное отношение к своему здоровью, а также здоровый образ жизни помогают сохранить печень и качество жизни.