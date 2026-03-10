Тихий враг печени: омский врач рассказала об особенностях гепатита C

Гепатит C – это вирусное заболевание, поражающее печень. Его называют «тихим врагом», потому что болезнь может годами протекать без ярких симптомов, постепенно разрушая клетки печени. Человек может чувствовать себя хорошо и даже не подозревать о наличии инфекции.
О том, как происходит заражение гепатитом С, симптомах, лечении и профилактике этого опасного заболевания рассказала врач-методист Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Дворак.
Опасен ли гепатит С?
Да. Если поздно обнаружить и не лечить, может привести к:
- циррозу (тяжелое повреждение печени);
- раку печени.
Чем отличается гепатит С от гепатита В?
Оба заболевания поражают печень, но вызываются разными вирусами и отличаются по профилактике и лечению. А еще от гепатита В есть вакцина, а от гепатита С нет!
Как происходит заражение?
Вирус гепатита C в основном передается через кровь.
Основные пути заражения:
- использование нестерильных шприцев и игл;
- татуировки, пирсинг, маникюр при нарушении санитарных норм;
- использование чужих бритв и зубных щеток;
- незащищенные половые контакты (риск ниже, но возможен);
- передача от матери к ребенку во время беременности или родов.
Важно помнить: вирус не передается через объятия, рукопожатия, общую посуду, кашель или чихание.
Симптомы: на что обратить внимание?
На ранних стадиях симптомы могут отсутствовать. Иногда появляются:
- повышенная утомляемость;
- тошнота
- снижение аппетита;
- дискомфорт в правом подреберье;
- пожелтение кожи и глаз (при развитии осложнений).
Часто заболевание выявляется случайно при анализе крови. Нужно сдать анализ крови на антитела к HCV.
Можно ли вылечить гепатит C?
Да. Сегодня существуют современные противовирусные препараты, которые позволяют полностью избавиться от вируса в большинстве случаев. Главное – вовремя обратиться к врачу и пройти обследование.
Как защититься от гепатита C?
Поскольку вакцины против гепатита C пока нет, основа защиты – это осторожность и ответственность:
- пользоваться только стерильными инструментами при медицинских и косметических процедурах;
- не использовать чужие предметы личной гигиены;
- исключить употребление наркотических веществ;
- использовать презерватив при случайных половых контактах.
Достаточно один раз сдать анализ крови на гепатит С. Если есть повышенный риск заражения – 1 раз в год.
Здоровый образ жизни – поддержка здоровья печени!
- Не употребляйте алкоголь (алкоголь усиливает повреждение печени);
- сбалансированно питайтесь (овощи и фрукты – 400-450 гр. ежедневно, нежирное мясо, рыба, цельнозерновые продукты);
- регулярно занимайтесь физической активностью (в среднем не менее 60 минут в день, главное регулярно);
- контролируйте вес;
- лекарственные препараты принимать с осторожностью – только по назначению врача!
Важно знать!
Гепатит C – серьезное, но излечимое заболевание. Регулярные медицинские обследования, диспансеризация, ответственное, внимательное отношение к своему здоровью, а также здоровый образ жизни помогают сохранить печень и качество жизни.