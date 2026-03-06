В Омске по программам КРТ собственникам частных домов выплатят компенсацию

Размер денежного возмещения определит независимый аттестованный оценщик. Компенсация будет рассчитываться по рыночной стоимости недвижимости с учетом расходов на переезд и временное проживание.

Фото: пресс-служба администрации Омска

В администрации Омска напомнили, что для обновления городской среды и расселения ветхого жилья применяется механизм комплексного развития территорий (КРТ). Он позволяет модернизировать районы с устаревшей застройкой, развивать социальную и транспортную инфраструктуру.

Как отметил директор департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор Омска Роман Воробьев, подобные проекты уже давно реализуются в других городах и необходимы Омску. По его словам, в некоторых домах до сих пор нет централизованного отопления и канализации и жители вынуждены отапливать жилье дровами.

Сейчас рассматривается проект КРТ в границах улиц 10 лет Октября, 20-я Линия, Лермонтова и 14-я Линия в Центральном округе. На этой территории расположено более 150 частных домов, а также нежилые здания и объекты незавершенного строительства. Аукцион по выбору застройщика планируется объявить до конца года.

Инвестор, который займется развитием участка, обязан будет обеспечить соблюдение жилищных прав всех собственников: выплатить компенсацию по рыночной цене с учетом сопутствующих расходов.

Помимо строительства жилых домов, в проекте предусмотрено возведение детского сада на 310 мест, благоустройство территории, озеленение, устройство проездов и детских площадок. Реализация проекта рассчитана примерно на 10 лет.