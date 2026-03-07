Омичи стали больше звонить из-за ограничений интернета

Пока на смену тарифов решаются не многие абоненты.

Фото создано при помощи ИИ

Из-за ограничений интернета омичи стали чаще звонить и дольше разговаривать, но спрос на гигабайты трафика не уменьшился. Об этом «Омск-информу» сообщили в пресс-службе оператора Т2.

– С лета прошлого года мы наблюдаем стабильный рост голосовых вызовов на сети оператора. Существенный всплеск голосового трафика пришелся на август прошлого года: общая продолжительность звонков выросла примерно на 10 % относительно предыдущего месяца. При этом мы не наблюдали массовой смены тарифов нашими клиентами, – отметили в пресс-службе Т2.

Некоторые омичи все-таки отреагировали на блокировку интернета. Как отмечает абонент, перешедший с «безлимита» на меньшее количество гигабайтов, ему не хочется переплачивать за трафик, которым он не пользуется.

– Я сменил тариф, потому что в большей части города интернет не работает. Т.е. в городе смысла в использовании мобильного интернета нет, а дома есть wi-fi. Гигабайты не расходуются, поэтому зачем за них платить? – отметил омич.

Операторы тем временем пытаются обеспечить омичам доступ к «белому списку». Это сайты и сервисы, которые работают в городе и без интернета.

– Введение ограничений в работе мобильного интернета в июне прошлого года стало неожиданностью не только для наших клиентов, но и для нас. С момента введения ограничений Т2 сфокусировалась на минимизации неудобств для клиентов и восстановлении – насколько это было возможно – привычного уровня сервиса. В несколько этапов мы обеспечили для клиентов доступ к сервисам из «белых списков», благодаря чему нам удалось закрыть базовые потребности, – сообщили в пресс-службе Т2.

В условиях ограничений минуты и гигабайты абонентов переносят на следующий месяц. У омичей также есть возможность обменять их на предложения от партнеров, отдать друзьям или продать.

Напомним, проблемы с мобильным интернетом в Омске начались прошлым летом. Ограничения также ввели в других регионах России. По словам чиновников, это связано с мероприятиями, направленными на повышение уровня безопасности. Когда мобильный интернет снова начнет полноценно работать, власти не сообщают.