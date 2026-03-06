Омич отсудил миллион у дорожников за разбитую в ДТП иномарку

К аварии привела неправильная организация дорожного движения.

Фото: пресс-служба омских судов

Омский водитель подал иск в Куйбышевский районный суд к Управлению дорожного хозяйства и благоустройства, департаменту строительства и ООО «Стройтраст». Мужчина потребовал возместить ущерб, причиненный его машине в результате дорожно-транспортного происшествия.

Авария произошла 1 августа 2025 года на пересечении бульвара Архитекторов (который только-только открыли после реконструкции) и улицы 22-го Декабря. Омич на Mitsubishi Outlander столкнулся с автомобилем ГАЗ.

В суде мужчина смог доказать, что авария произошла из-за отсутствия дорожного знака. На 22-го Декабря, откуда выезжал ГАЗ, знак главной дороги был, а на бульваре, по которому двигалась иномарка, знака «Уступи дорогу» не было.

Суд пришел к выводу, что в отсутствии знака виновато УДХБ. Участок не входил в зону реконструкции, которой занималась компания «Стройтраст» и за которой должен был следить департамент строительства. Временные знаки подрядчик убрал оттуда еще 31 декабря, когда возобновилось движение.

В результате суд обязал Управление дорожного хозяйства и благоустройства выплатить омичу 982 тыс. рублей за ремонт машины. Обжаловать это решение в Омском областном суде чиновникам не удалось.