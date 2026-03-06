Омичам назвали цветок, который небезопасно дарить женщинам на 8 Марта

Мимоза может спровоцировать сильную аллергическую реакцию.

Иммунолог Тамара Тыринова предупредила об опасности мимозы, которая традиционно считается одним из главных символов 8 Марта. По словам эксперта, этого цветка стоит избегать при выборе праздничного букета из-за риска возникновения сильных аллергических реакций.

– Мимоза, один из главных символов весны, к сожалению, может спровоцировать аллергическую реакцию, поскольку является ветроопыляемым растением, – приводит слова врача ТАСС.

Эксперт пояснила, что пыльца таких цветов очень легкая и в большом количестве парит в воздухе, легко проникая в дыхательные пути. В этом плане мимоза схожа с такими известными аллергенами, как береза или луговые травы.

В то же время большинство других популярных декоративных цветов гораздо безопаснее для здоровья. Пыльца роз, тюльпанов, ирисов и нарциссов более тяжелая и липкая, поэтому она не витает в помещении и редко вызывает аллергическую реакцию у человека.