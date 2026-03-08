Ректор СИБИТа поздравил сотрудниц вуза и студенток с 8 Марта

Максим Родионов отметил, что во всех профессиональных сферах женщины добиваются больших высот.

Руководитель Сибирского института бизнеса и информационных технологий (СИБИТ) Максим Родионов от себя лично и всей мужской части коллектива поздравил преподавателей, сотрудниц и студенток вуза и Сибирской региональной школы бизнеса (СРШБ), многочисленных выпускниц этих учебных заведений с Международным женским днем 8 Марта.

– Сегодня важно выразить благодарность женщинам и вспомнить, как многое в жизни общества зависит от них. Они успешно проявляют себя во всех профессиональных сферах, добиваются больших высот, что вызывает чувство гордости и уважения. В коллективе женщины неизменно создают неповторимую атмосферу радости, творческого оптимизма, дарят энергию рабочего дня. Благодаря женщинам, которые являются центром внимания и притяжения, рождаются созидательные идеи и создается позитивный настрой. Пусть и в дальнейшем ваша работа или учеба дают желаемые результаты. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия в семье, незабываемых эмоций, вдохновения, целеустремленности и успехов! – сказал ректор АНОО ВО «СИБИТ».

Добавим, что в настоящее время порядка 100 сотрудников вуза и колледжа – женщины. Обучение в СИБИТе и СРШБ проходят более 5 тыс. студенток. Получить высшее или среднее профессиональное образование в учебных учреждениях смогли уже несколько десятков тысяч женщин, и значительная часть из них занимает теперь ответственные посты на производстве, в госструктурах, руководит собственным бизнесом.