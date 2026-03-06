Омск-Информ
·Общество

Снег, дождь и ветер: на Омскую область обрушится штормовая погода

Жителям региона советуют быть осторожными.

МЧС объявило штормовое предупреждение в Омской области. Завтра, 7 марта, в регионе ожидается плохая погода: ветер порывами 15–20 м/с, снег, мокрый снег, дождь и метель.

В некоторых районах возможно отложение мокрого снега. На дорогах образуются снежные заносы и гололедица.

Водителям советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров. Жителей домов предостерегают от перекаливания печей и перегрузки электросетей.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций звоните по номеру 101.

