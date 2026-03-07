Небо закрыто, круизы приостановлены: омичи рискуют остаться без отпуска

Из-за войны на Ближнем Востоке туристам приходится срочно менять планы.

Министерство иностранных дел и Минэкономразвития РФ объявили страны Персидского залива, включая Объединенные Арабские Эмираты, небезопасными, продажа билетов туда запрещена, размещение в гостиницах и продажа, соответственно, этого размещения также под запретом, а туроператорам крайне не рекомендовано организовывать поездки.

Специально для «Омск-информа» представители туристской отрасли дали рекомендации, где жителям региона провести свой отпуск в спокойствии.

Убытки в миллиард

Из-за войны, которая началась 28 февраля в Персидском заливе, более 50 тыс. россиян оказались на территории тех государств, что затронул конфликт. Во-первых, это организованные и самостоятельные туристы, а также путешественники, транзитом следовавшие через эти страны по другим направлениям.

– Суммарные потери туроператоров, специализировавшихся на направлениях Ближнего Востока и других экзотических маршрутах, по которым туристы добирались транзитом через этот регион, на данный момент оцениваются примерно в 2,6 млрд рублей. К концу недели эта сумма может приблизиться к трем млрд рублей, – сообщила на пресс-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По словам эксперта, наиболее сложная ситуация складывается в ОАЭ, где сконцентрировано более 90 % всех путешественников и транзитников. При этом в АТОР не склонны драматизировать ситуацию.

– Ситуация зачастую нервозная, но все происходит организованно, штатно, спокойно, может быть, не так регулярно и ритмично, как хотелось бы, – говорит Ломидзе. – Мы знаем, что есть прецеденты, когда некоторые отели вели себя крайне некорректно, я бы сказала, негостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Что называется, пускай это будет на их совести, но мы направили информацию в дубайские власти с полным перечнем таких отелей, которые так себя вели.

Майя Ломидзе также прояснила ситуацию с возвратом средств за туры, который регламентируется ст. 14 ФЗ-132 «Об основах туристской деятельности». Туроператор обязан вернуть в полном объеме средства на основании судебного решения.

– Туроператоры, понимая, какая экстренная и жесткая ситуация сложилась, конечно, не хотят доводить дело ни до какого суда. Все заявления на аннуляцию рассматриваются, не дожидаясь судебных решений. Все идут друг другу навстречу. Но надо понимать, что туроператор обрекает себя на огромное количество заявок на единицу времени. И быстрое их рассмотрение невозможно, – сказала эксперт.

Согласно рекомендации Министерства иностранных дел и Минэкономразвития РФ, раз страны, которые затронул военный конфликт, официально признаны небезопасными, значит, туроператоры обязаны вернуть средства в полном объеме тем туристам, которые хотят получить эти средства.

– Речь идет в первую очередь о ближайших датах. Мы очень надеемся, что ситуация в регионе стабилизируется и Арабские Эмираты вернутся на туристическую карту России, – отметила Майя Ломидзе.

Туры в ОАЭ исчисляются десятками тысяч вплоть до ноября. У кого они летом или осенью, в большинстве своем готовы не аннулировать поездку, а перебронироваться на другое направление – Турцию, Египет и Таиланд.

Курс на другие страны

О доступности отдыха в этих и других странах рассказала турагент из Омска Надежда Ельчанинова.

– Полагаю, что Турция попала в этот список, потому что она сейчас дешевая. Для нее не сезон, не покупаешься, но можно взять отель с подогреваемым бассейном, например. Сейчас у меня есть туристы в Египте, они отдыхают, и им ничего не угрожает. На отдых к пирамидам на 8 Марта отправится еще одна семья, – отметила Ельчанинова.

Турагент говорит, что количество прямых международных рейсов сократилось примерно на 27 %, а стран с прямыми перелетами стало меньше почти на треть. Самолеты летают в 31 страну, но для массового туризма реально остается около 11 направлений. Но маршруты перестраиваются, и появляются альтернативные стыковки.

К тройке ставших популярными направлений турагент добавила еще ряд стран: Вьетнам, Китай, Бали, Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку.

– Отказываться от туров сейчас не стоит даже тем, кто поедет в отпуск в апреле или летом. До этого времени, мы надеемся, все будет хорошо, – заключила Надежда Ельчанинова.

Да, временно недоступны рейсы ряда ближневосточных авиакомпаний, через которые раньше было удобно летать по всем континентам, но мир не закрылся, сейчас нужно чуть больше планирования. На крайний случай есть внутренний туризм.