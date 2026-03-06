В Омской области при поддержке ОНПЗ стартовал отбор на всероссийский турнир «Золотая шайба»

Около 200 юных спортсменов участвуют в региональном этапе соревнований. Победители представят Омскую область в финале всероссийского турнира в Волгограде.

Фото: Григорий Овесов

В Омской области начались отборочные соревнования на всероссийский турнир «Золотая шайба». Игры проходят в рамках проекта «Хоккей для всех», который реализуется Федерацией хоккея региона и областным министерством спорта при поддержке Омского НПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города».

В состязаниях принимают участие около 200 юных хоккеистов. По правилам турнира игроки распределены на четыре возрастные категории – от 10 до 17 лет. Лучшие команды регионального этапа получат право выступить в финале всероссийских соревнований в Волгограде.

Одними из первых на лед вышли самые юные спортсмены из Омска и Тюкалинского района. Отборочные игры прошли в Ледовом дворце имени Евгения Шастина. Победу в младшей возрастной группе одержала омская команда «Сибирские хаски».

– Победа на престижном турнире «Золотая шайба» открывает перед хоккеистами большие перспективы, – подчеркнул президент Федерации хоккея России Вячеслав Третьяк. – Это шанс быть замеченными профессиональными клубами, получить путевку в большой спорт и пройти уникальную школу жизни, которая формирует характер и дисциплину.

Как отметил президент Федерации хоккея Омской области Михаил Лавриков, поддержка со стороны промышленного партнера помогает системно развивать детский хоккей в регионе.

Фото: Григорий Овесов

– Инициатива помогает развивать детско-юношеский спорт в регионе, и благодаря этому омские команды уже показывают высокие результаты, – рассказал Лавриков. – Ранее юные хоккеисты «Феникса» завоевали серебро на всероссийском турнире «Золотая шайба», и регион вошел в число призеров.

Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что предприятие продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие детского спорта.

– Социальная политика нашего предприятия направлена на то, чтобы хоккей в Омской области был доступным и привлекал как можно больше детей, – отметил Белявский. – Спорт воспитывает лидеров: он учит принимать решения и отвечать за результат. Именно эти качества мы стремимся развивать у подрастающего поколения, поддерживая проект «Хоккей для всех».

Для юных спортсменов сезон на этом не завершится. В ближайшее время в регионе также пройдет первенство по хоккею имени Евгения Хацея, которое объединит хоккеистов со всей Омской области.