В Омской области засняли собрание косуль-«акционеров»

Интересными кадрами поделились инспекторы Управления по охране животного мира.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

Сотрудники Управления по охране животного мира Омской области во время планового объезда территорий в Нововаршавском районе заметили необычную картину из жизни местной фауны. В утренние часы стадо косуль собралось на открытой местности, образовав «круглый стол».

В ведомстве к увиденному отнеслись с юмором, сравнив поведение грациозных животных с «собранием акционеров» или важным совещанием.

– Стадо косуль выстроилось в хоровод, но явно не для танцев, а как будто бы для серьезного разговора. Этот комичный момент напоминает то ли совещание, то ли собрание акционеров. Остается только гадать, какой вопрос стоял на повестке дня у этих грациозных обитателей полей, – говорится в сообщении.

