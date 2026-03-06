Омичи отказываются от работы, чтобы продлить 8 Марта

Жители региона планируют увеличить мартовские выходные за счет отпусков и отгулов.

Фото создано при помощи ИИ

Международный женский день в этом году обещает стать для многих началом полноценного мини-отпуска. Согласно результатам опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали в том числе и омичи, 16 % работников планируют взять дополнительные выходные, чтобы продлить праздничный отдых. В этом году 8 Марта приходится на воскресенье, из-за чего выходной официально переносится на понедельник, формируя трехдневный перерыв, который многие решили «достроить» до полноценного отпуска.

Статистика показывает, что большинство респондентов – около 61 % – все же ограничатся стандартным производственным календарем, а еще 11 % пока не определились со своими планами. Примечательно, что наиболее активно за возможность подольше отдохнуть от работы выступает молодежь до 34 лет и специалисты с уровнем дохода от 80 до 150 тыс. рублей в месяц. В этой категории каждый пятый опрошенный намерен оформить отгул или часть отпуска.

Интересно распределились и гендерные предпочтения: мужчины оказались даже более инициативными в вопросе продления «женского» праздника. Около 17 % представителей сильного пола планируют взять дополнительные дни к 8 Марта, в то время как среди женщин этот показатель составляет 16 %.

Такой всплеск интереса к длинным выходным эксперты связывают с удачным расположением праздничной даты. В прошлом году, когда праздничный день выпадал на субботу, а дополнительный выходной переносили на лето, увеличить свой отдых решались лишь 8 % опрошенных.