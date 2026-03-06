Омск-Информ
·Происшествия

В Омской области сгорела передвижная баня

Постройку спасали 5 пожарных, но огонь ее уничтожил.

Вчера, 5 марта, в селе Андреевка Саргатского района Омской области произошел пожар. Около 13:54 загорелась мобильная баня.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, огонь охватил баню уже целиком. Тушить его выезжали 5 пожарных на 2 автомобилях. Они ликвидировали открытое горение в 14:25.

Площадь пожара составила 12 кв. м. Причину устанавливают дознаватели МЧС.

