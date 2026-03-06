Омск-Информ
·Общество

В Омском районе обсудили развитие территории деревни Зеленое Поле

Проект предполагает строительство домов клубного типа, а также нового центра дополнительного образования.

На архитектурно-градостроительном совете Омского района рассмотрели доработанную концепцию застройки деревни Зеленое Поле в Магистральном поселении. Проект предусматривает создание малоэтажного жилого комплекса и социальной инфраструктуры.

Представитель проектной компании представил обновленные предложения по застройке деревни Зеленое Поле. Эта архитектурная организация участвует в обсуждении проекта уже не впервые. С каждой новой презентацией концепция становится более детализированной.

Проект предполагает создание малоэтажного жилого комплекса повышенной комфортности. На территории планируется оборудовать спортивные площадки, детские игровые комплексы и пешеходные дорожки.

Также на заседании представили концепцию центра дополнительного образования. В здании предполагаются кабинеты для занятий с детьми, тренажерный и актовый залы. Проектировщики сообщили, что работа по получению технических условий дала положительные результаты.

