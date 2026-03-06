Недоплатили 2 миллиона: учителям в Омской области незаконно занижали зарплаты

Восстановить права работников школы пытается прокуратура.

Прокуратура нашла нарушения трудового законодательства в МБОУ «Большереченская СОШ» в Омской области. В 2023–2024 гг. зарплаты 30 педагогам формировали неправильно, в результате чего им недоплатили более 2 млн рублей.

– При заключении и пролонгации трудовых договоров с учителями администрация школы включала в структуру должностного оклада компенсационные выплаты: надбавки за стаж непрерывной работы и квалификационную категорию. В результате произошло неправильное исчисление других выплат, производных от базового оклада, – сообщили в прокуратуре.

Ранее прокуратура уже вносила представление директору этой школы с требованиями устранить нарушения. Но директор ничего не сделал. Более того, в октябре 2025 года с педагогами заключили новые дополнительные соглашения, снизив им оклад.

Прокуратура обратилась в суд, требуя пересчитать зарплаты учителей с сентября 2024 по август 2025 г. Педагогам должны вернуть более 2 млн рублей.

Большереченский районный суд рассматривает этот иск.