Омский ГАУ вошел в число лидеров рейтинга качества подготовки кадров

Омский государственный аграрный университет и его Тарский филиал подтвердили высокий уровень подготовки специалистов. Учебные заведения вошли в первую лигу рейтинга мониторинга качества подготовки кадров организаций, реализующих программы среднего профессионального образования.
Рейтинг формируется на основе данных мониторинга системы образования и учитывает показатели деятельности образовательных организаций. В оценке используются интегральные индексы, отражающие качество подготовки студентов, эффективность образовательного процесса и другие параметры.
По итогам мониторинга Омский государственный аграрный университет занял высокие позиции среди образовательных организаций региона и страны. Вуз получил комплексную оценку J=21, попал в первую лигу и занял 50-е место. Тарский филиал университета также показал высокие результаты: в рейтинге мониторинга качества подготовки кадров среди организаций, реализующих программы СПО, попал во вторую лигу рейтинга с комплексной оценкой J=14 и занял 224-е место.
Среди 11 вузов Омской области, вошедших в данный рейтинг, университет занял 2-е место, Тарский филиал – 9-е место. Это подтверждает стабильное качество образовательных программ и востребованность подготовки специалистов для агропромышленного комплекса.