На доремонт школы № 13 в Омске выделили 70 миллионов

Власти ищут нового подрядчика.

omskinform.ru

Омская мэрия начала поиски подрядчика для завершения ремонта в школе № 13. Как сообщил глава города, компаниям предлагают за работу 70 млн рублей.

В 2025 году учебное заведение на улице 7-й Ремесленной начала ремонтировать компания «Домострой». Она выполнила работы на 40 %, однако в этом году договор с ней расторгли.

Также с ООО «Домострой» расторгли контракт на ремонт гимназии № 88. Там ремонт готов на 94 %.

Недавно омские депутаты одобрили выделение дополнительных средств на завершение ремонта в этих учебных заведениях.