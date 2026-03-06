Омский ГАУ представил 10 инициатив на Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Задача – формирование комплексного позитивного образа сельской жизни под стратегические проекты и цели устойчивого развития.

Фото: Пресс-служба ОмГАУ

Команда Омского государственного аграрного университета принимает участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди вузов. Университет подготовил пакет инициатив, направленных на развитие науки, образования и молодежных сообществ.

В 2026 году конкурс проводится в соответствии с постановлениями правительства РФ № 1780 и 1781 от 25 октября 2023 года, которые регулируют правила предоставления субсидий и грантов из бюджетной системы России юридическим лицам, предпринимателям и производителям товаров и услуг.

Команда Омского государственного аграрного университета представила проект «Дети и молодежь: вместе к новым горизонтам развития России». В него вошли десять инициатив различных факультетов и подразделений вуза.

Среди них – школа молодого ученого «Агролуч» кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, образовательный проект «Код твоего успеха» кафедры продуктов питания и пищевой биотехнологии, военно-полевая игра «Спортивное братство» кафедры физической культуры и спорта.

Также университет представил этнофорум «Навстречу друг другу», проект «ЭТнО-МЫ – единство в многообразии», инициативу «Дорога к Победе начинается дома», молодежную школу устойчивого развития, образовательную площадку «Грант-старт» Тарского филиала, интенсив по скетчноутингу «Наука в образах» и проект «АгроКод: молодежная экспедиция в будущее села».

Инициатива университета направлена на формирование позитивного образа сельской жизни и поддержку стратегических проектов устойчивого развития. Предполагается создание сети молодежных движений и распространение успешных практик развития молодых специалистов.

В феврале проектные команды проводили презентации инициатив для студентов университета и дорабатывали свои предложения перед подачей на конкурс.