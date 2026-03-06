Сотни тысяч омичей покупают квартиры без ипотеки

Причем количество таких сделок за последний год увеличилось.

По данным аналитического центра «Домклик», омичи оказались на 8-м месте в России по покупкам квартир без ипотеки в 2025 году. Доля таких сделок составила 43,3 %.

Жители региона купили за накопленное почти 400 тыс. квартир и домов. Это на 12,4 % больше, чем в 2024 году.

Чаще всего жилье за свои деньги покупали москвичи (58,8 %) и жители Санкт-Петербурга (58 %). В тройке также Крым (50 %).

Отметим, что чаще всего без ипотеки россияне приобретали вторичное жилье. Это может быть связано с высокой ставкой по кредитам.