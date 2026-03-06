Омск-Информ
·Общество

В Омской области обострилась нехватка судей

ККС открыла семь вакантных должностей.

Сегодня, 6 марта, Квалификационная коллегия судей Омской области объявила об открытии вакантных должностей в судах. Всего ищут семь специалистов.

Так, в Центральный районный суд города Омска требуется один судья, в Первомайский районный суд – два специалиста. Также открыты вакансии мировых судей на четырех участках: № 21 в Омском судебном районе, № 71 в Октябрьском районе Омска, № 79 в Первомайском районе города и № 102 в Москаленском судебном районе Омской области.

Прием заявлений завершится ровно через месяц, 6 апреля.

