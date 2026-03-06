Жители России направили 10 тысяч предложений в народную программу «Единой России»

Предложения граждан лягут в основу обновленной народной программы партии перед выборами в Госдуму.

Фото: Единая Россия

В новую народную программу «Единой России» всего за полторы недели поступило уже 10 тыс. предложений от граждан со всей страны. Сбор инициатив, с которыми партия пойдет на выборы в Госдуму, продолжается на сайте естьрезультат.рф, и каждый житель региона может внести свою лепту в формирование главного программного документа партии.

Все предложения, количество которых продолжает расти, распределяются по ключевым вызовам, обозначенным председателем партии Дмитрием Медведевым: улучшение демографической ситуации и поддержка семей с детьми (1,4 тыс.), повышение производительности труда и преодоление культурно-ценностного вызова (1,4 тыс.), формирование технологического лидерства России (1,3 тыс.).

Для Омской области эти направления хорошо знакомы – работа по ним уже дает конкретные результаты. В регионе открыт Центр демографических компетенций, который анализирует показатели рождаемости и ищет решения для повышения качества жизни семей. Продолжают действовать различные социальные выплаты.

Методы бережливого производства в регионе сегодня применяются не только в промышленности, но и в туризме, образовании, здравоохранении и культуре. В 2026 году Омская область стала лидером по объему федерального финансирования среди 25 регионов – победителей конкурсного отбора Минэкономразвития. Кроме того, нынешний год для региона особенный – Омск носит почетный статус культурной столицы России. В планах более тысячи культурных проектов, которые должны привлечь гостей со всей страны.

Возможность внести предложение в народную программу – это шанс повлиять на то, как будут распределяться ресурсы, какие меры поддержки появятся, какие предприятия будут открываться и какие культурные проекты пройдут в регионах.