·Происшествия

Омский учитель хотел подзаработать, но лишился всех денег

Мужчину обманули мошенники.

За минувшие сутки омичи 1780 раз обратились в полицию. Произошло 62 преступления, из-за которых возбудили уголовные дела, в том числе 17 мошенничеств.

Очередной жертвой мошенников стал 51-летний житель Кировского округа, учитель начальных классов частной школы. Он хотел подзаработать на маркетплейсе, но в итоге отдал аферистам 120 000 рублей.

Преступников и деньги ищут. Полицейские направили запросы в банки и сотовым операторам.

Ранее сообщалось, что желание подзаработать является одним из трех крючков, на которые омичей ловят мошенники.

