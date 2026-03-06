Омским школьникам написали отдельную историю региона

Учебник введут для учеников 5–7 классов.

Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

В Министерстве образования Омской области продемонстрировали обложку оригинал-макета нового учебного пособия по курсу «История родного края. Омская область». Учебник предназначен для школьников 5-7 классов и будет использоваться на уроках истории. Помимо этого, разработано отдельное методическое пособие для преподавателей.

Предмет история в омских школах дополнят новым курсом – «История родного края. Омская область». Его будут изучать более 70 тысяч учеников 5–7 классов по всему региону. Первые занятия уже начались у пятиклассников, а шестиклассники и семиклассники приступят к изучению курса с четвертой четверти текущего учебного года.

Работа над новым учебным пособием продолжалась около двух лет. В конце 2024 года концепцию учебника и разработанные для педагогов методические рекомендации обсудили на заседании Общественной палаты Омской области. В обсуждении участвовали историки, краеведы и учителя. Авторы представили структуру издания и принципы отбора материалов, а рецензенты высказали замечания, которые впоследствии были учтены и исправлены при доработке проекта.

В начале 2025 года доработанное учебное пособие направили в издательство для редакционной подготовки и корректуры. После проведения публичных слушаний начался следующий важный этап – подготовка педагогов к введению курса по региональной истории. Институт развития образования Омской области запустил специальную образовательную программу, в рамках которой около 800 учителей истории прошли курсы повышения квалификации и подробно познакомились с новым учебником.

Главной трудностью для авторов стало несоответствие между базовыми знаниями школьников по общей истории и материалами по региональной истории того же периода. В качестве решения разработчики предложили активнее использовать проектную и исследовательскую деятельность, а также развивать совместную работу учащихся. Этот подход поддержало и педагогическое сообщество.

В Министерстве образования Омской области подчеркнули, что учебное пособие получилось качественным благодаря совместной работе авторского коллектива. Отмечается, что проект удалось реализовать в сжатые сроки, несмотря на то что подобный опыт разработки учебников в регионе ранее отсутствовал.

Напомним, что Омская область вошла в число регионов, которые к 2026 году подготовят учебник для включения в федеральный перечень государственных учебников. Речь идет о курсе «История нашего края. Омская область» для 5-7 классов. Планируется выпуск трех отдельных учебников – для каждого класса. Сейчас региональное министерство образования занимается заключением контрактов на закупку пособий для школ, а также направило в Минпросвещения России на согласование дорожную карту по подготовке учебников по курсу региональной истории.