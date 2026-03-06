Омск-Информ
·Общество

В Омске официально отдали под снос несколько десятков домов

Две территории отдали под комплексное развитие.

Вчера, 5 марта, администрация Омска официально выпустила документ, утверждающий границы нового КРТ. Два смежных участка под застройку многоэтажками выделили в Центральном округе: стройплощадки ограничат улицами 7-я Северная, Герцена, 3-я Северная и Осоавиахимовская.

Общая площадь территории, которую планируют радикально перекроить, составляет 2,34 га. На реализацию амбициозного проекта городские власти отводят десять лет, в течение которых на месте одноэтажных построек должны вырасти современные жилые кварталы.

Сейчас обе площадки заняты частными домовладениями. На первом участке сносу подлежат 26 частных домов, а на соседнем – еще три строения. На освободившейся земле разрешено возводить как дома средней этажности, так и полноценные высотные жилые комплексы, а итоговый объем нового жилого фонда должен составить не менее 17,4 тыс. кв. метров.

