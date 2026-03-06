Омичам рассказали, как получить двойную зарплату в марте

Юрист объяснил схему начисления зарплаты за работу в мартовские праздники.

Омичам напомнили, сколько можно заработать на праздничных сменах в начале марта. Юрист hh.ru Александр Кузнецов отметил, что за выход на работу в период с 7 по 9 марта положена зарплата в двойном размере.

– По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере, – уточнил Кузнецов.

По желанию сотрудника вместо двойной оплаты работа в праздничный день может быть оплачена в обычном размере. В таком случае работодатель обязан предоставить дополнительный неоплачиваемый выходной.

По словам юриста, решение о выборе такого выходного вместо повышенной оплаты принимает сам сотрудник, работодатель не может навязывать ему такой вариант компенсации.