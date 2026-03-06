Работница маркетплейса похищала заказы жителей Омской области

Она присвоила украшения и телефон.

GigaChat

Саргатский районный суд Омской области вынес приговор 22-летней местной жительнице. Ее признали виновной в мошенничестве.

По данным прокуратуры, девушка работала в пункте выдачи заказов макретплейса и похищала товары из заказов. Пустые коробки она оформляла на возврат. В итоге с июня по сентябрь 2025 года девушка похитила золотые украшения, косметику, одежду и телефон на общую сумму 273 тыс. рублей.

Отметим, что в суде омичка признала вину. Она также возместила ущерб.

В итоге суд в наказание оштрафовал ее на 100 тыс. рублей.