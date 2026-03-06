Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В омской мэрии назвали улицы, где раньше всего заменят тепловые сети

На это потратят 180 млн рублей.

Омское АО «Тепловая компания» начало готовиться к летнему капитальному ремонту тепловых сетей. Сейчас компания уже ищет подрядчика для работ на улицах XX Партсъезда, Магистральной, Мельничной, Сибирской, Олега Кошевого, Пацаева, Семипалатинской, Севастопольской и других. Как сообщил мэр Сергей Шелест, на это выделили более 180 млн рублей.

– Заменим изношенные трубопроводы на современные и долговечные, обновим запорную арматуру, приведем в порядок тепловые камеры, обязательно восстановим благоустройство после завершения работ, – рассказал Шелест.

Чтобы не оставлять жителей совсем без горячей воды на период ремонта, подрядчика могут обязать соорудить временные сети. Однако сделают это только «при необходимости».

·Общество

В омской мэрии назвали улицы, где раньше всего заменят тепловые сети

На это потратят 180 млн рублей.

Омское АО «Тепловая компания» начало готовиться к летнему капитальному ремонту тепловых сетей. Сейчас компания уже ищет подрядчика для работ на улицах XX Партсъезда, Магистральной, Мельничной, Сибирской, Олега Кошевого, Пацаева, Семипалатинской, Севастопольской и других. Как сообщил мэр Сергей Шелест, на это выделили более 180 млн рублей.

– Заменим изношенные трубопроводы на современные и долговечные, обновим запорную арматуру, приведем в порядок тепловые камеры, обязательно восстановим благоустройство после завершения работ, – рассказал Шелест.

Чтобы не оставлять жителей совсем без горячей воды на период ремонта, подрядчика могут обязать соорудить временные сети. Однако сделают это только «при необходимости».