·Общество

Омичам дали рекомендации на случай атаки беспилотников

Укрываться следует в подвалах и на парковках.

Вчера в Омске впервые прошли учения по отражению атаки беспилотников. Учебная тревога зазвучала в ТЦ Festival City.

Также мэрия опубликовала рекомендации по отражению возможных атак беспилотников:

  • сохраняйте спокойствие;
  • покиньте верхние этажи высотных зданий;
  • отойдите от окон;
  • по возможности укройтесь в помещении с несущими стенами и без окон, на парковках внутри зданий или в подвалах;
  • не пользуйтесь лифтом;
  • сообщить об атаке в службу спасения по номеру 112 или в полицию по номеру 102.

Отметим, что в случае ЧС на телевидении и радио будут транслировать сообщение: «ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!». Также в городе включат сирены, а жителям разошлют предупредительные СМС.

