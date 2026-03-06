Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Скончался основатель факультета компьютерных наук омского университета

Ему было 78 лет.

Вчера, 5 марта, скончался омский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Александр Гуц. Как сообщила в соцсетях его дочь Лариса, причиной стала продолжительная болезнь.

С 1974 года Александр Гуц работал в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского. Основной сферой его научных интересов были хроногеометрия и кибернетика. В 2001 году он основал в университете факультет компьютерных наук (сейчас факультет цифровых технологий и кибербезопасности). С 2002 по 2022 год работал заведующим кафедрой кибернетики ОмГУ. В 2017 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Также ученый инициировал создание научного журнала «Математические структуры и моделирование», написал более 500 научных работ и около 30 учебников.

«Омск-информ» выражает соболезнованиям родным и друзьям Александра Константиновича.

1270
·Общество

Скончался основатель факультета компьютерных наук омского университета

Ему было 78 лет.

Вчера, 5 марта, скончался омский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Александр Гуц. Как сообщила в соцсетях его дочь Лариса, причиной стала продолжительная болезнь.

С 1974 года Александр Гуц работал в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского. Основной сферой его научных интересов были хроногеометрия и кибернетика. В 2001 году он основал в университете факультет компьютерных наук (сейчас факультет цифровых технологий и кибербезопасности). С 2002 по 2022 год работал заведующим кафедрой кибернетики ОмГУ. В 2017 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

Также ученый инициировал создание научного журнала «Математические структуры и моделирование», написал более 500 научных работ и около 30 учебников.

«Омск-информ» выражает соболезнованиям родным и друзьям Александра Константиновича.

1270