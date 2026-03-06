Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Гадание на ромашке: омичам посоветовали не сдавать популярный анализ

Безболезненное исследование бесполезно.

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева раскритиковала копрограмму. Этот анализ, по словам медика, неэффективен для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

– Каждый день мы едим разную еду, и все это не может не сказываться на результатах, – подчеркнула врач.

Копрограмму Сухарева сравнила с гаданием на ромашке. В один день исследование может сообщать, что поджелудочная железа работает нормально, а на следующий день оно сообщает, что есть проблемы.

При этом анализ, по словам специалиста, популярный и безболезненный.

1088
·Общество

Гадание на ромашке: омичам посоветовали не сдавать популярный анализ

Безболезненное исследование бесполезно.

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева раскритиковала копрограмму. Этот анализ, по словам медика, неэффективен для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта.

– Каждый день мы едим разную еду, и все это не может не сказываться на результатах, – подчеркнула врач.

Копрограмму Сухарева сравнила с гаданием на ромашке. В один день исследование может сообщать, что поджелудочная железа работает нормально, а на следующий день оно сообщает, что есть проблемы.

При этом анализ, по словам специалиста, популярный и безболезненный.

1088