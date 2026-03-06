Без снегопада, но с заносами: какая погода будет в Омске в пятницу

Ожидается небольшой ветер.

По данным Обь-Иртышского УГМС, пятница в Омской области будет облачная, но бесснежная. Температура днем составит –5...–10 градусов, в северных районах до –15 градусов.

Ожидается юго-восточный ветер 4–9 м/с. На дорогах возможны снежные заносы из-за ночного снегопада и гололедица.

В Омске будет –8...–10 градусов. Погода днем также ожидается немного ветреная, бесснежная и облачная.

Отметим, что уже в субботу в регионе возможна плюсовая температура.