Омская «кадетка» на грани скандала: протекают потолки и сохраняется дедовщина

После публикаций надзорные органы заинтересовались ситуацией в школе.

omskinform.ru

В Омске разгорается скандал вокруг Кадетской школы-интерната имени Дмитрия Язова. Родители учащихся заявляют о проблемах с дисциплиной, учебным процессом и состоянием здания. Сообщение о ситуации появилось в группе «ЧП Омск»

– Свежий капремонт быстро приходит в негодность (в том числе текут потолки в кабинете музыки), а внутри коллектива нарастает напряжение. Родители жалуются на упадок дисциплины: по их словам, в школе процветает дедовщина, пятиклассники открыто курят вейпы, а кадеты допускают непристойное поведение прямо в классах, – говорится в сообщении.

Кроме проблем с дисциплиной родителей также беспокоит организация учебного процесса: по их словам, вместо занятий по основным предметам учащихся нередко направляют на строевую подготовку или на беседы с социальным педагогом.

В посте также говорится, что после публикаций в СМИ ситуацией заинтересовались надзорные органы, а в кадетской школе-интернате началась прокурорская проверка. Однако на момент публикации материала официальных результатов проверки и комментариев надзорных органов не публиковали.