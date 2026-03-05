Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Путин поручил ограничить движение электросамокатов на тротуарах

Новые правила будут регулировать безопасность пешеходов.

Правительству поручено рассмотреть возможность ограничения движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Как следует из документа, Минтранс вместе с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Советом по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, Общественной палатой Российской Федерации и комиссиями Государственного совета Российской Федерации разработал предложения по улучшению регулирования использования средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

Также глава государства поручил проработать вопрос ограничения передвижения таких средств по тротуарам и установить правила их использования в сфере предпринимательства, включая сервисы кикшеринга.

·Общество

Путин поручил ограничить движение электросамокатов на тротуарах

Новые правила будут регулировать безопасность пешеходов.

Правительству поручено рассмотреть возможность ограничения движения средств индивидуальной мобильности по тротуарам. Поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Как следует из документа, Минтранс вместе с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Советом по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, Общественной палатой Российской Федерации и комиссиями Государственного совета Российской Федерации разработал предложения по улучшению регулирования использования средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

Также глава государства поручил проработать вопрос ограничения передвижения таких средств по тротуарам и установить правила их использования в сфере предпринимательства, включая сервисы кикшеринга.