В омской мэрии опубликовали расписание субботников на этот год

Дворы, парки и общественные территории ждет уборка и озеленение.

Омская администрация объявила, когда в городе пройдут субботники и месячники чистоты. Расписание было опубликовано на сайте мэрии.

Весной этого года месячник чистоты пройдет с 6 апреля по 3 мая. Общегородской субботник запланирован на 18 апреля. Осенью уборка пройдет с 7 сентября по 4 октября, а субботник состоится 26 сентября.

Программа мероприятий включает уборку дворов и общественных пространств, а также озеленение. Департаменты и администрации округов города Омска должны до 3 апреля составить список мест для посадки деревьев и кустарников. Это могут быть территории муниципальных учреждений, дворы многоквартирных домов, участки рядом с офисами и магазинами, а также территории, управляемые местными сообществами. После составления списка необходимо организовать посадку растений.

Особое внимание уделяется работе с отходами: администрации округов обязаны контролировать сбор мусора и обеспечивать его вывоз на временные пункты хранения или сортировочные станции.