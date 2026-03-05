Как с тонущего корабля: мошенники бегут из Telegram из-за блокировок

Однако касается это пока только видеозвонков.

Мошенники, которые орудуют в Омской области, начали переходить с видеозвонков в Telegram на «Яндекс Телемост». Причиной стали ограничения работы мессенджеров.

– Видеосвязь в мессенджерах стала менее доступна, и мошенники переходят на «Яндекс Телемост». Все так же они представляются сотрудниками правоохранительных органов, надевают фейковую форму, показывают поддельные удостоверения, – рассказал сегодня журналистам заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

В том числе с помощью видеозвонка мошенники недавно обманули 20-летнюю омскую студентку. Сначала девушке позвонили якобы из ее вуза. Потом по «телемосту» с ней связался якобы сотрудник прокуратуры и напугал, что она может потерять все деньги. Денег у девушки было немного, но мошенники уговорили ее взять кредиты, сначала на себя, потом на мать и сестру.

Обман длился с 17 февраля по 1 марта. Причем, когда девушка первый раз подошла к банкомату с телефоном и деньгами, к ней обратились настоящие полицейские. Сотрудники попытались отговорить девушку от перевода денег незнакомцам. Девушка им не поверила, потому что незнакомцы в трубке сказали, что к ней подошли мошенники.

– Она побежала. Они бежали за ней. В итоге она села в такси и уехала. Полицейские же не могли задержать ее, она ведь не сделала ничего противоправного, – рассказал Анатолий Гиль.

В итоге омичка перевела преступникам 1,2 млн рублей.