Родители бьют тревогу из-за массового увольнения сотрудников в доме-интернате

Омичи связывают массовые увольнения с приходом нового директора.

Фото: Яндекс.Карты/Наталья Кузьмина

Массовые увольнения сотрудников Кировского детского дома-интерната, расположенного по адресу: улица Челябинская, 2, вызвали волну недовольства среди родителей воспитанников. По их мнению, изменения в учреждении начались после назначения директором Владимира Санина в прошлом году.

Информация о ситуации появилась в группе «Омск ВК | – Жизнь города – Новости – ЧП – ДТП» во «ВКонтакте». Родители утверждают, что с приходом нового руководителя в интернате возникла серьезная кадровая проблема.

– С момента назначения нового директора, с июля 2025 года, уволилось более 50 человек, возникла острая нехватка кадров. Директор Санин Владимир Станиславович ранее занимал должность директора БОУ г. Омска «Школа-интернат основного общего образования № 2», в настоящий момент вакансия там открыта. Мы, родители, неодобрительно относимся к его деятельности, так как он не сохраняет ценные кадры, работавшие там долгие годы и хорошо знающие всех детей. Уволились педиатр, психиатр и заведующий медчастью, а также некоторые фельдшеры. Идет массовое увольнение медперсонала, нянь, санитаров и воспитателей, – написали омичи в обращении.

По словам родителей, на собрании 20 февраля Владимир Санин пообещал закрыть вакансии психиатра, педиатра, а также медицинского и обслуживающего персонала. Однако, как отмечают авторы обращения, при этом не был учтен важный фактор – особенности состояния воспитанников.

– Не все дети могут подпускать к себе незнакомый персонал, они начинают нервничать, психомоторить. Учитывая сложное психическое состояние детей, чтобы им привыкнуть к новым людям, уйдет не один месяц. И нет гарантии, что новые сотрудники не уволятся, так как не смогут работать в таких условиях и с такой нагрузкой. Это уже проходили на практике, и не один раз, – подчеркнули родители.

Кроме того, они отмечают, что новому врачу потребуется время, чтобы изучить историю болезни каждого ребенка и назначить адекватное лечение. По их мнению, это может создать дополнительные сложности, особенно в период ежегодного весеннего обострения. Родители также опасаются, что при нынешнем количестве медицинского персонала обеспечить безопасность воспитанников будет крайне сложно.

По словам родителей, новый руководитель, судя по его заявлениям, не считает необходимым постоянное присутствие медработников в интернате и предлагает при необходимости вызывать скорую помощь. Однако такой подход, по их мнению, может быть опасным: из-за железнодорожных переездов скорая помощь иногда приезжает с задержкой.

– Такой случай уже был с ребенком: скорая помощь опоздала на два часа, ребенок впал в кому на пять дней, и последствия этого – инсульт. Санин В. С. считает, что надо уделять больше внимания образованию и социализации детей, а не их здоровью и физическому состоянию, хотя для таких детей приоритетным считается психическое, физическое и моральное здоровье, – добавили родители.

Также родители выразили недоумение назначением на должность заместителя директора Евгения Баранцева, который ранее занимал пост начальника УФСИН, а затем работал директором школы № 114 в Омске.

Отметим, что во время работы в школе он, в частности, запрещал сотрудникам произносить слово «мусор».

В региональном министерстве образования подтвердили, что в интернате действительно происходили увольнения медицинских работников – только с начала 2026 года учреждение покинули пять специалистов. В ведомстве подчеркнули, что все открывшиеся вакансии уже закрыты, а работа учреждения стабилизирована.

Кроме того, родителей пригласили на встречу, которую проведет заместитель министра образования Омской области Оксана Груздева.