Курьер ФСБ опоздал: омичка чудом спасла 10 миллионов от мошенников

Она была готова отдать деньги, но взять было некому.

В начале февраля пожилая женщина из Омска едва не потеряла 10 млн рублей. Как рассказал корреспонденту «Омск-информа» заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль, женщину спасло то, что у мошенников не нашлось свободного курьера.

– Около месяца она ходила снимала деньги. Когда все средства были на руках, ждала курьера ФСБ, но тот опаздывал. Через 15 минут женщина забеспокоилась и перезвонила, но не на тот номер, с которого ей звонили, а нашла номер в интернете, – рассказал Анатолий Гиль.

В дежурной части ФСБ, куда попала женщина, ее предупредили о мошенниках. Информацию также передали в полицию. В итоге полицейские выехали к омичке и уберегли ее от потери всех сбережений.

Ранее сообщалось о трех омских пенсионерках, которым повезло меньше. Они поверили в обман, собрали свои деньги и даже помогали обманывать других людей.