Трех омских бабушек обманом завербовали в курьеры мошенников

Женщины спасали свои деньги и думали, что помогают спастись и другим.

Фото создано при помощи ИИ

В этом году полицейские Омской области поймали трех пенсионерок, которые оказались курьерами мошенников. Пожилые женщины стали жертвами обмана, рассказал корреспонденту «Омск-информа» заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

Спасая свои сбережения от выдуманных аферистов, одна из пенсионерок отдала настоящим 300 тысяч. После этого, по указанию незнакомцев, она начала помогать другим пожилым людям спасать их деньги. Она собрала по 300 тысяч еще у троих человек.

В полицию вовремя обратилась одна из пострадавших. Деньги она уже отдала, но заподозрила обман. В итоге полицейские поймали пожилую нарушительницу закона, а деньги вернули владельцам.

