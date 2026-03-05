Ловят на тюльпан: как мошенники обманывают омичей к 8 Марта

Уже пострадали две организации. Одна хотела поздравить дам, другая – торговать цветами.

Фото: Omskinform.ru

В преддверие 8 Марта в Омской области активизировались мошенники. Жителей региона обманывают при покупке цветов и подарков.

– Одна из омских организаций решила сделать подарки своим сотрудницам. Мужчина, который должен был приобрести цветы, неудачно выбрал компанию, перечислил 50 тыс. рублей, но тюльпаны так и не получил, – рассказал сегодня на пресс-конференции, посвященной киберобману заместитель начальника управления по борьбе с киберпреступлениями УМВД России по Омской области Анатолий Гиль.

Попался на обман и один цветочный магазин. Организация заказала цветы на миллионы, но так их и не получила.

Жертвами обмана становятся не только дарители, но и те, кого будут поздравлять. По телеграм-каналам уже начали распространяться фейки о праздничных выплатах для женщин от президента Путина.

Также полицейские предупреждают омичек об обманах, связанных с доставкой цветов и подарков. Мошенники будут требовать коды и другую информацию, а настоящим курьерам эта информация не нужна.

Ежегодно в регионе на весенние обманы попадаются от 5 до 50 человек. Омичам советуют не верить слишком большим скидкам и неожиданным подаркам, а проверять информацию.